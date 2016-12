Innenminister legt Asyl-Jahresbilanz vor

erschienen am 05.12.2016



Dresden (dpa/sn) - Derzeit leben gut 31 000 Asylbewerber in Sachsen. Bis Ende November kamen in diesem Jahr rund 13 000 Schutzsuchende in den Freistaat, wie aus Zahlen der Staatsregierung hervorgeht. Im gesamten vergangenen Jahr waren es noch knapp 70 000. Im November 2015 hatte der Flüchtlingszustrom in Sachsen mit 16 862 Neuankömmlingen seinen Spitzenwert erreicht, in diesem November waren es 1036. Einen Überblick über die Entwicklung des Jahres will Innenminister Markus Ulbig (CDU) heute in Dresden geben.

Zugleich will Ulbig die Kriminalitätsstatistik «Zuwanderung» für die Monate Januar bis September dieses Jahres präsentieren. Darin sind Straftaten im Zusammenhang mit Asylsuchenden aufgelistet. Im Vorjahr hatte der Minister erstmals eine solche Auswertung vorgestellt. Gravierende Ausschläge bei der Kriminalität von Ausländern soll es nach dpa-Informationen nicht gegeben haben.