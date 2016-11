Innenminister plant Burka-Verbot

Sachsen will in öffentlichen Gebäuden keine Vollverschleierung und prüft deshalb eigene Regelungen auf Landesebene. Auch wenn die Burka im Freistaat bislang kaum eine Rolle spielt.

Dresden (dpa/sn) - Sachsen prüft Regelungen für ein Burka-Verbot in öffentlichen Gebäuden auf Landesebene. Am Rande eines CDU-Parteitages erinnerte Innenminister Markus Ulbig am Samstag an unterschiedliche Zuständigkeiten des Bundes und der Länder. Als Beispiele für eine Gesetzgebungskompetenz des Landes nannte er Gerichte, Melde- und Standesämter, Kitas, Schulen und Hochschulen oder Rathäuser. «Wir sind derzeit in der Prüfphase, was kann gemacht werden». Wenn die Prüfung abgeschlossen sei, werde man das zügig angehen. Er rechne aber mit einer Entscheidung erst im kommenden Jahr.

Über das geplante Burka-Verbot hatte am Samstag zuerst die «Sächsische Zeitung» berichtet. Ulbig sagte der Zeitung, er halte ein Verbot auf Landesebene grundsätzlich für sinnvoll in allen Bereichen, in denen es erforderlich sei, Gesicht zu zeigen.

Es gehe darum, «klar und deutlich ein Zeichen zu setzen und zu sagen: Wir leben in einer Demokratie. Das bedeutet, dass in einer Demokratie auch Gesicht gezeigt werden muss», ergänzte er in Glauchau. Zumindest in öffentlichen Einrichtungen müsse das verlangt werden können: «In solchen Gebäuden sollen die Menschen ihr Gesicht zeigen.»

Der Koalitionspartner SPD lehnt den Vorstoß ab. SPD-Fraktionschef Dirk Panter sagte der «Sächsischen Zeitung», die Relevanz dieser Frage für Sachsen erschließe sich für seine Partei derzeit nicht.

Ulbig versucht mit seinem Vorstoß einen Beschluss der Unions-Innenminister umzusetzen. Diese hatten im August eine «Berliner Erklärung» verabschiedet und darin verlangt, dass sich muslimische Frauen in Gerichten, Ämtern, Schulen oder im Straßenverkehr nicht mehr voll verschleiern dürfen.