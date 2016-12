Insolvenzverwalter: Unister-Bereiche in schwarzen Zahlen

erschienen am 01.12.2016



Leipzig (dpa) - Knapp fünf Monate nach dem Insolvenzantrag der Unister-Gruppe schreiben wichtige Teilbereiche des Unternehmens wieder schwarze Zahlen. Das Geschäftsfeld Touristik mit dem Internetportal «ab-in-den-urlaub.de» und das Geschäftsfeld Flüge arbeiteten profitabel, teilte Insolvenzverwalter Lucas Flöther am Donnerstag in Leipzig mit. «Weiteres Wachstum versprechen wir uns von der verstärkten Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen.»

Das Amtsgericht Leipzig habe mittlerweile das Insolvenzverfahren über die Betriebsgesellschaft von «ab-in-den-urlaub.de» eröffnet, hieß es in der Mitteilung. Flöther betonte aber, alle knapp 170 Mitarbeiter würden weiter beschäftigt und aus den laufenden Einnahmen bezahlt. Auch die Internetportale «Viva» und «flug.de» böten trotz des Insolvenzverfahrens ihre Dienste «im vollen Umfang weiter an».

Es gebe eine Reihe von Interessenten für das Unister-Konzerngeschäft, hieß es. Auch der Verkauf einzelner Bereiche werde weiter geprüft. Ziel sei «ein Verkauf zu den bestmöglichen Konditionen», sagte Flöther.

Der Unister-Konzern betreibt mehr als 40 Internetportale. Nach dem Tod von Firmenchef Thomas Wagner hatte das Unternehmen Insolvenz angemeldet. Der 38-Jährige war Ende August bei einem Flugzeugabsturz in Slowenien ums Leben gekommen.