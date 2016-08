Integration ohne "Willkommenskultur"

Dem Jahr der Helfer 2015 könnte aus Sicht von Sachsens Ausländerbeauftragtem das Jahr der Integration folgen - wenn nur die Hürden nicht wären.

Von Tino Moritz

erschienen am 26.08.2016



Dresden. Den Begriff "Willkommenskultur" lehnt Sachsens Ausländerbeauftragter Geert Mackenroth immer noch ab -weil er ihm zu weit geht. Wenn ihm aber doch mal rausrutscht, dass Ausländerbehörden "Willkommensbehörden" sein müssten, dann geschieht das entweder aus Versehen - oder weil er ein schnelles Schlagwort braucht.

So wie am Freitag, als der CDU-Politiker seinen Jahresbericht 2015 vorstellte - den ersten, den er komplett selbst verantwortet, hat Sachsens früherer Justizminister seinen Amtsvorgänger Martin Gillo doch erst Ende 2014 als Ausländerbeauftragter abgelöst. Und es ist gleich die Bilanz eines außergewöhnlichen Jahres: "70.000 Schutzsuchende", sagt Mackenroth, seien in den Freistaat gekommen - so viele wie nie zuvor in einem Jahr.

Qua Amt ist Mackenroth für die Belange der in Sachsen lebenden Ausländer und die Förderung ihrer "gesellschaftlichen Eingliederung" zuständig. Für Gruppen wie Arbeitnehmer oder Studenten blieb indes kaum Zeit, auch Mackenroth bekam es vor allem mit Problemlagen der und durch die Flüchtlinge zu tun.

In Erinnerung bleibe ihm vor allem "das Gespräch mit besorgten Bürgern", sagt er. Pro Woche habe er an bis zu vier Versammlungen teilgenommen, das war "nicht immer vergnügungssteuerpflichtig". Ob sich das Klima für die in Sachsen lebenden Ausländer inzwischen verbessert habe? Da sieht Mackenroth noch "Luft nach oben". Die Freundlichkeit gegenüber Asylsuchenden sei "verbesserungsfähig" - auch auf Ämtern. Dort würden manche den Flüchtlingen "preußisch mit einem Befehlston gegenübertreten und wenig Empathie zeigen", andere wiederum seien offen und freundlich.

Insgesamt habe sich das Klima gerade im Vergleich zum "heißen Herbst" 2015 zwar beruhigt. Mackenroth warnt aber, dass dies trügerisch sei und sich bei einer Erhöhung der Flüchtlingszahlen eine "stille Reserve der Fremdenfeindlichkeit" bemerkbar machen könne.

Tatsächlich hat das Rekordjahr auch in der Statistik Spuren hinterlassen - das Ausländerzentralregister wies für Ende 2015 rund 164.000 Ausländer in Sachsen aus. Im Vergleich zu Ende 2014 stieg ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung um gut 40.000 - von drei auf vier Prozent. Die meisten Ausländer stammten aus Syrien (17.509). Danach folgen 12.098 aus Polen, dem Nummer-1-Land von 2014. Der Spitzenreiter von 2013, Russland, ist jetzt Dritter (9914), gefolgt von 7902 Vietnamesen, die diese Statistik noch 2012 angeführt hatten. Doch nicht in allen Bereichen gibt es eine "saubere Datengrundlage", wie Mackenroth moniert. Er fordert ein "Integrationsmonitoring". Dies könne etwa darüber Auskunft geben, wie viele Klassen für Deutsch als Zweitsprache gebraucht werden oder wie hoch die Abbrecherquote bei Sprachkursen ist. Zugleich mahnt Mackenroth klarere Verantwortlichkeiten für Flüchtlinge an. Das Geld sei gerade nicht das Problem, eher das "Zuständigkeitswirrwarr" durch mehrere Behörden und Ministerien.

Integrationsministerin Petra Köpping (SPD) nimmt diese Vorlage auf. Zwar seien die Zuständigkeiten in der Regierung klar geregelt. Sie könne sich aber "natürlich trotzdem mehr Kompetenzen vorstellen". Mackenroth wiederum darf darauf hoffen, dass die von Schwarz-Rot 2014 versprochene Kompetenzerweiterung als "Integrationsbeauftragter" demnächst umgesetzt wird. Schon jetzt ist er qua Amt Chef der Härtefallkommission - die unter seiner Führung 2015 deutlich weniger Anträgen auf eine Aufenthaltserlaubnis folgte als unter Vorgänger Gillo.