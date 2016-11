Islamfeindliche Schmierereien in Nähe der Dresdner Moschee

erschienen am 13.11.2016



Dresden (dpa/sn) - Ein Unbekannter hat in der Nacht im Umfeld der Moschee in Dresden islamfeindliche Schmierereien hinterlassen. Wachpolizisten hätten die Schriftzüge am Morgen an einem Schaltkasten, einem Lichtmast sowie an zwei Baustellenabsicherungen entdeckt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Moschee selbst blieb unberührt. Videomaterial zeige einen Mann im Alter von etwa 25 bis 30 Jahren in einer Art blauen Jogginganzug, der sich gerade an einem Lichtmast zu schaffen mache, hieß es. Die Polizei sucht Zeugen. Auf die Moschee war Ende September ein Sprengstoffanschlag verübt worden.