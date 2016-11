Jäger mit eigener Waffe verletzt: Hund der Auslöser?

erschienen am 07.11.2016



Skaska (dpa/sn) - Ein 71-jähriger Jäger ist in Skaska (Landkreis Bautzen) offensichtlich durch einen Schuss aus seinem geladenen Gewehr leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben vom Montag haben Zeugen beobachtet, wie der Mann in seinem Auto saß und sein Hund bellend auf dem Vordersitz herumsprang. Dort habe sich auch ein geladenes Gewehr befunden, aus dem sich aus bisher ungeklärter Ursache ein Schuss löste. Der Jäger wurde am Ellenbogen getroffen. Als Beamte später in der Wohnung des Mannes die Waffen kontrollieren wollten, fanden sie diese zum Teil geladen und verbotenerweise zusammen mit der Munition in einem Waffenschrank gelagert. Die Polizei erstattete Anzeige und stellte fünf Langwaffen sicher.