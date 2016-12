Jagd unter Druck

Rotwild steht auf der Abschussliste. Gibt es nun zu viel oder zu wenig davon? Und wie jagt man es am besten? In diesen Fragen sind sich Sachsens Jäger alles andere als grün.

Von Jan-Dirk Franke

erschienen am 16.12.2016



Olbernhau. Samstagfrüh, noch in der Dämmerung, aber der Parkplatz hinter der Saigerhütte in Olbernhau ist voll: Drückjagd beim Sachsenforst. Gut 100 Leute nebst zwei Dutzend Hunden haben sich auf der Wiese hinter einem Dutzend Schildern aufgestellt - die Schützengruppen. Etwa 80 werden jagen, die anderen treiben. Gut ein Drittel kommt vom Sachsenforst, der dem Land gehört. Die übrigen sind Privatleute mit Jagdschein. Ingo Reinhold, Leiter des Forstbezirks Marienberg, belehrt die Schar. Minuten später strömen alle zu ihren Autos, und die Karawane rollt in Richtung Wald.

Das Jagdgebiet ist 800 Hektar groß - so viel wie 1000 Fußballfelder. "Pro zehn Hektar braucht man einen Ansitz. Reichlich 80 Jäger und mehr als 20 Hunde muss man haben", sagt Thomas Irmscher vom Sachsenforst. Bei Drückjagden werden Wildschweine, Rehe, Hirsche und Co. durch Treiber und Stöberhunde aus dem dichten Wald "gedrückt". Die Tiere werden von auf Ansitzen postierten Jägern erlegt. Für die Jagd in Olbernhau, eine der letzten in diesem Jahr, hat der Sachsenforst zwei Stunden vorgesehen.

Der Staatsbetrieb hält Drückjagden für unumgänglich, um den Wildbestand zu regulieren. Kritiker sagen, im Landeswald werde zu viel und zu intensiv gejagt. Die Drückjagd sei zu sehr auf Krawall gebürstet, es würde viel Lär

gemacht, und es seien hochläufige Hunde dabei, die das Wild hetzten. Ingo Reinhold vom Forstbezirk Marienberg hält dagegen: Bei der Drückjagd werde jedes Waldstück nur ein bis zwei Mal im Jahr "beunruhigt". Und schnelle, hochläufige Hunde würden ausgeschlossen.

Im Forstbezirk Marienberg mit 21.000 Hektar Landeswald gibt es rund 20 Drückjagden im Jahr, die von Oktober bis in den Januar hinein abgehalten werden. Ziel des Sachsenforstes ist es, damit "wesentliche Anteile" des Abschussplanes zu erzielen. Das Übrige erledigen kleinere Jagden, sagt Sachsenforst-Sprecher Klaus Kühling. Zu oft, finden manche Jäger. Kühling: "Kleinere Jagden machen wir nicht jede Woche. Von einer permanenten Störung kann also keine Rede sein."

Die Schützengruppe Sieben - Ingo Reinhold, sein Neudorfer Kollege Thomas Irmscher und zwei weitere Jäger - stapft über den angefrorenen Waldweg. Dann biegt einer nach dem anderen zum Ansitz ab. Ab Jagdbeginn um 9.30 Uhr darf der Sitz nicht mehr verlassen werden - aus Sicherheitsgründen. Geschossen werden kann schon vorher.

Der Wind rauscht in den Wipfeln, Hunde bellen in der Ferne, als es ab und an zu knallen beginnt. Bis zum Ende der Jagd wird Reinhold insgesamt 16 Schüsse hören.

Der Forstmann geht seit 23 Jahren zur Jagd, weiß worauf es ankommt. Und er schätzt die Zeit im Wald, auch wenn die Kälte an den Beinen hochzieht. "Das Spannende ist der Wechsel zwischen Dösen und schnellem Reagieren, wenn das Wild kommt!" Dann wird innerhalb von Sekunden Geschlecht und Altersklasse bestimmt und geschaut, ob das Tier gut zu treffen und ein ausreichender Kugelfang vorhanden ist. "Im Zweifel lässt man den Finger eben gerade."

Reinhold steht auf dem Podest, hält das Repetiergewehr zwischen den verschränkten Armen und blickt nach vorn. Ein Stück weiter unten geht dichter Bewuchs in offenen Wald über - eine Wildwechselstelle. "Die Tiere nutzen oft angestammte Pfade", sagt Ingo Reinhold. "Trotzdem können sie sich immer wieder anders verhalten."

An diesem Tag bekommt Reinhold nicht ein einziges Stück Schalenwild zu Gesicht - kein Wildschwein, kein Reh, kein Hirsch oder Mufflon. Nicht ungewöhnlich: "Bei Drückjagden kommen immer Jäger zum Schuss, aber nicht jeder", sagt er. Bei der Einzeljagd seien die Aussichten noch schlechter, seine persönliche Faustregel: 15-mal in den Wald gehen, einmal schießen.

Ingo Reinhold zeigt auf eine Fichte mit einem dunklen Streifen: ein Schälschaden. Hirsche fressen die Rinde ab, Pilze befallen den Baum, schädigen das Holz, das dann nicht mehr zu gebrauchen ist - höchstens als Rohstoff für die Spanplattenherstellung. Erlösverlust: über 50 Prozent. Dazu kommen Verbissschäden, wenn Rehe und Hirsche die Leittriebe junger Bäume abknabbern. Alle drei Jahre lässt der Staatsbetrieb seine Flächen auf Verbiss- und Schälschäden untersuchen. 38 Prozent der 525.000 Hektar Wald in Sachsen gehören dem Land. Ergebnis des letzten Monitorings 2015: Im Schnitt wurden an 2,8 Prozent der Bäume neue Schäden festgestellt, mehr als in den Vorjahren. Im Forstbezirk Neudorf wiesen sogar über acht Prozent der Bäume frische Schäden an der Rinde auf. Eine Größenordnung, die der Sachsenforst nicht hinnehmen will.

"Die Forstwirtschaft lebt vom Holz", erklärt Ingo Reinhold. 15 Millionen Euro investiert der Landesbetrieb jedes Jahr in den Waldumbau, pflanzt neue Bäume. 70 Millionen Euro nahm der Freistaat über den Holzverkauf im vorigen Jahr ein. Für den Staatsbetrieb ist die Jagd eine wirtschaftliche Frage. Anders ausgedrückt: Waldumbau und Holznutzung haben Priorität. Gerade hat das Unternehmen eine Referentenstelle ausgeschrieben, die genau das auf den Punkt bringt: Der künftige Mitarbeiter soll sich um Maßnahmen "zur kurzfristigen Reduktion des extremen Risikos von Waldschäden durch Rotwild und andere wiederkäuende Schalenwildarten im Forstbezirk Neudorf" kümmern. Pressesprecher Kühling kann in der Ausschreibung keinen Grund zur Aufregung erkennen: Man wolle das Thema Drückjagd noch professioneller angehen, die Jagd weiterentwickeln und optimieren, um am Ende das Wild öfter in Ruhe zu lassen.

Einigen Jägern, die der Jagdpraxis des Landesforstbetriebs kritisch gegenüberstehen, gilt das trotzdem als Schritt in die falsche Richtung. Die Art und Weise, wie im Landeswald bejagt wird, spaltet die Jägerschaft seit Monaten. Während Sachsenforst-Verantwortliche angesichts der Schäden an den Bäumen von einem Überbestand an Wild, vor allem auch an Rotwild, ausgehen, sehen Kritiker die Rotwildbestände in Gefahr. Im Zuge der Debatte zog sich der Sachsenforstbetrieb aus der Hegegemeinschaft Erzgebirge zurück. In der Hegegemeinschaft sind die Jäger organisiert, hier koordinieren sie ihre Hege- und Abschusspläne.

Die Sachsenforst-Kritiker um den Hegegemeinschaftsvorsitzenden Karsten Bergner brachten den Streit ums Rotwild als Petition mit über 8000 Unterschriften in den Landtag. Dort fanden sie keine Mehrheit für ihre Position. Inzwischen sammeln Bergner und seine Mitstreiter Unterschriften online.

Glaubt man Bergner, liegt eine Ursache der Auseinandersetzung Jahre zurück: 2012 wurde das Landesjagdgesetz überarbeitet und festgelegt, dass der Sachsenforst seine Abschusspläne nicht mehr länger "im Einvernehmen" mit den Jagdbehörden und Hegegemeinschaften bestätigen lassen muss. Seitdem ist nur noch ein "Benehmen" herzustellen. Praktisch heißt das: Die Beteiligten müssen nur informiert werden, Zustimmung braucht es nicht mehr. Seitdem fahre der Sachsenforst seinen eigenen Stiefel, so Bergner.

Im Landesjagdverband, der rund die Hälfte der Jäger im Freistaat vertritt, sorgten die Querelen für etliche Austritte. Ende 2015 nahm der damalige Präsident Gert Dittrich seinen Hut - aus gesundheitlichen Gründen, hieß es offiziell. Dittrich galt als Sachsenforst-nah. Der Staatsbetrieb habe dann die Zusammenarbeit mit dem Verband für beendet erklärt, ist von Vizepräsident Norman Härtner zu erfahren. Über Monate hinweg konnte das Präsidium nicht neu besetzt werden. Nachdem Ende Oktober die Neuwahl gelang, versucht das Gremium jetzt, die Wogen zu glätten. Kürzlich traf sich das Präsidium des Landesjagdverbandes zur Aussprache mit Sachsenforst-Chef Hubert Braun. Der hat weitere Gesprächsbereitschaft signalisiert, um die derzeitigen "Schwierigkeiten und Meinungsunterschiede bezüglich der praktischen Jagdausübung" zu überwinden, heißt es.

Härtner hofft, dass die guten Absichten mit Leben gefüllt werden. Man wolle einen wildverträglichen Waldumbau. Härtners Vorstellungen: Man müsse eine möglichst großräumige Rotwild-Hegegemeinschaft bilden, in der alle Seiten vom Staatsbetrieb bis zum Privatpächter zusammenarbeiten und einen Abschussplan erstellen, den alle mittragen. Um neu gepflanzte Baumbestände zu schützen, könne man solche Bereiche stärker bejagen, andere als Ruhezonen auslegen.

Die Öffentlichkeit fragt sich nach Härtners Ansicht zu Recht: Was stimmt eigentlich, gibt es nun zu viel oder zu wenig Wild? Eine fundierte Antwort könnte eine Untersuchung liefern, die der Staatsbetrieb mit der TU Dresden eingeleitet hat. Das Projekt soll Daten zur Population sowie zum Migrationsverhalten des Rotwilds liefern.

Reinhold und sein Team werden derweil weiter Drückjagden auf die Beine stellen. Im Januar ist noch eine große Jagd im Forstbezirk vorgesehen - wenn das Wetter mitspielt. Irmscher, der den Forstbetrieb in Neudorf leitet, ist der Überzeugung, dass man am Ball bleiben muss. "Wenn man nicht jagen würde, baut sich der Wildbestand schnell wieder auf, weil bei uns Raubtiere wie Bären, Wölfe oder Luchse fehlen."

Irmscher hat wie Reinhold an diesem Tag weder Schalenwild gesehen noch geschossen. Vielen anderen Teilnehmern geht es genauso. Mittags liegen sieben Wildschweine und sechs Rehe auf der Wiese. Zwei weitere Rehe werden später noch beim Nachsuchen gefunden. Reinhold kann damit leben: "Das ist kein Spitzenergebnis. Wir hatten aber auch schon schlechtere Jagden." Sein Kollege Irmscher hat Erklärungen dafür: Das Wetter sei nicht optimal gewesen, und die Wilddichte in Olbernhau vergleichsweise niedrig. Auch gebe es hier für die Tiere viel Unterstand und damit beste Versteckmöglichkeiten. Vor allem Hirsche und Wildschweine seien sehr lernfähig. Irmscher: "Das heißt für uns Jäger: Wir müssen unser Handwerk immer weiterentwickeln."