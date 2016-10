Jairo Hooi: Neuer Co-Trainer bei Volleyball-Meister Dresden

erschienen am 24.10.2016



Dresden (dpa/sn) - Die Volleyballerinnen des Dresdner SC sind auf der Suche nach einem neuen Co-Trainer fündig geworden. Der Niederländer Jairo Hooi wird die Nachfolge des Slowaken Michal Masek antreten. Masek hatte knapp eine Woche vor dem Bundesliga-Start seinen Vertrag beim deutschen Double-Gewinner aufgelöst, um einen Cheftrainerposten beim polnischen Erstligisten LKS Lodz anzutreten.

Hooi unterschreibt einen Vertrag für ein Jahr und wird bereits beim Auswärtsspiel des DSC am kommenden Sonntag gegen den USC Münster auf der Bank sitzen. Der 2,03 m große ehemalige Mittelblocker ist in Deutschland kein Unbekannter, spielte in der Saison 2010/11 für den Moerser SC und anschließend bis 2014 beim CV Mitteldeutschland. Zudem war der ehemalige Profi auch in der Türkei und Griechenland aktiv, gewann mit niederländischen Vereinen mehrfach den Meistertitel.

«Ich bin froh, dass wir diese wichtige Position schnell und sehr gut besetzen konnten. Jairo hat viele internationale Erfahrungen sammeln können, die er bei uns bestens einbringen kann. Er spricht perfekt Deutsch und wird sich schnell bei uns einleben», sagte Trainer Alexander Waibl, der den 38 Jahre alten Niederländer in der vergangenen Woche bei einem Probetraining testete.