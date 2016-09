Jessica KrÃ¶ne aus Sachsen beste SchÃ¼lerlotsin Deutschlands

Jessica Kröne aus Sachsen beste Schülerlotsin Deutschlands

erschienen am 24.09.2016



Altenberg/Fulda (dpa/sn) - Deutschlands bester Schülerlotse kommt aus Sachsen. Jessica Kröhne aus Altenberg (Osterzgebirge) hat den diesjährigen Bundeswettbewerb in Fulda (Hessen) am Samstag gewonnen, wie die Deutsche Verkehrswacht mitteilte. Sie verwies Tobias Hirsch aus Bayern und Sina Johanna Kleiner aus Berlin auf die Plätze. «Ich bin auch stolz darauf, dass ich den Verkehr sicherer machen kann», sagte die 15-Jährige. Der Wettbewerb wird jährlich gemeinsam mit dem Verband der Automobilindustrie ausgelobt.

Nach DVW-Angaben gibt es bundesweit rund 50 000 Schülerlotsen. Dabei sorgten vor allem ältere Mitschüler, aber auch Eltern und Geschwister dafür, dass die Jüngeren unfallfrei zur Schule und nach Hause kommen. Seit Einführung des Lotsendienstes 1953 habe es an durch Schülerlotsen gesicherten Übergängen keinen schweren oder tödlichen Unfall mehr gegeben, hieß es.