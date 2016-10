JugendÃ¤mter prÃ¼fen hÃ¤ufiger Kindeswohl

Jugendämter prüfen häufiger Kindeswohl

erschienen am 04.10.2016



Wiesbaden/Dresden (dpa/sn) - Die Jugendämter in Sachsen prüfen immer häufiger, ob das körperliche oder psychische Wohl eines Kindes in Gefahr ist. Im vergangenen Jahr wurden mehr als 5800 solcher Verfahren landesweit gezählt. Das waren nach Angaben des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden vom Dienstag 3 Prozent mehr als 2014. Von 2013 zu 2014 waren die Verfahrenszahlen leicht auf 5658 gestiegen, nachdem sie 2013 im Vergleich zum Jahr davor um fast 7 Prozent zurückgegangen waren. Die Zahlen werden erst seit 2012 erhoben.

2015 stellten Fachleute 1120 Mal eine akute Gefährdung des Kindeswohls fest - rund 9 Prozent mehr als 2014. Fast jedes zweite Kind (44,6 Prozent) war jünger als zehn Jahre, in fast einem Viertel der Verfahren ging es um Sechs- bis Zehnjährige.

In knapp 1570 Verfahren konnte eine Gefährdung nicht ausgeschlossen werden (plus 13,6 Prozent). Bei 1665 Fällen (plus 7 Prozent) kamen die Jugendämter zu dem Ergebnis, dass das Wohl der Kinder zwar nicht gefährdet war, die Familien aber Unterstützung brauchten. Rund 1470 Mal stellten sie weder eine Gefahr für die Kinder noch einen Bedarf an Hilfe fest (minus 13 Prozent).