Jugendliche als Steinewerfer von der Autobahn ermittelt

erschienen am 15.12.2016



Dresden (dpa/sn) - Die Dresdner Polizei hat die drei Steinewerfer vom vergangenen Wochenende an der Autobahn 4 in Dresden ermittelt. Dabei handelt es sich um Jugendlichen im Alter von 13 und 15 Jahren, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte. Sie werden verdächtigt, an der Anschlussstelle Wilder Mann verschiedene Gegenstände über die Schallschutzmauer auf die Fahrbahn geschleudert zu haben. Nach aktuellen Angaben wurden mindestens 17 Fahrzeuge in beiden Fahrtrichtungen getroffen und beschädigt. Der Schaden summiere sich auf mehrere tausend Euro. Es gab keine Verletzten.