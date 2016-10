Jugendliche erforschen Geschichte von Migranten in Bautzen

erschienen am 07.10.2016



Bautzen (dpa/sn) - Ein halbes Jahr lang haben einheimische und zugewanderte Jugendliche in Bautzen gemeinsam zu Migranten in der 1000-jährigen Stadt geforscht. Die insgesamt 60 Mädchen und Jungen untersuchten das Leben der Einwanderer und Flucht-Geschichten, wie das Landratsamt am Freitag mitteilte. Die Ergebnisse werden ab dem 16. Oktober in einer Ausstellung im Museum der Stadt präsentiert. Die Schau mit Fotos, Archivbildern, Filmen, fiktiven Tagebüchern und Kalendern mit Porträts von zwölf Bürgern ausländischer Herkunft soll später zudem in einem Gymnasium sowie in Polen gezeigt werden und danach auf Wanderschaft durch Orte im Grenzgebiet gehen.

Die Schüler studierten Akten zu Flucht und Vertreibung Ende des Zweiten Weltkrieges im Stadtarchiv, interviewten Persönlichkeiten der Stadt mit ausländischen Wurzeln und fertigten Porträts historischer Bautzener. Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen vier große bunte Würfel, die unter Beteiligung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge gestaltet wurden.