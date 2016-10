Jugendliche finden Leiche von 75-jährigem Vermissten

erschienen am 12.10.2016



Meißen (dpa/sn) - Der Mann wurde seit gut einer Woche vermisst - am Dienstag haben zwei Jugendliche seine Leiche gefunden. Der leblose 75-Jährige lag auf einer Wiese im Bereich Siebeneichen, wie die Dresdner Polizei am Mittwoch mitteilte. Ein Arzt stellte den Tod des Mannes fest. Warum er starb, ist unklar. Anhaltspunkte für eine Straftat gibt es bisher nicht, wie es hieß. Zu den Todesumständen wird ermittelt.