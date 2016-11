Jugendliche mit illegalen Böllern erwischt

erschienen am 04.11.2016



Johanngeorgenstadt (dpa/sn) - Die Polizei hat im Rucksack 15-Jährigen 13 in Deutschland nicht zugelassene Kugelbomben gefunden. Die Feuerwerkskörper stammten aus einem Einkaufsmarkt in Tschechien, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Jugendliche und sein 16-jähriger Begleiter hätten sich in Tschechien aufgehalten, bevor die Polizei ihn am Donnerstag im Rahmen einer stichprobenartigen Grenzkontrolle in Johanngeorgenstadt durchsucht habe. Die Beamten beschlagnahmten die Böller, erstatteten Anzeige wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz und wiesen den 15-Jährigen auf die Gefahren illegaler Feuerwerkskörper hin.

Schon der unsachgemäße Transport der Sprengkörper im Rucksack könne aufgrund der statischen Ladung eine Selbstentzündung verursachen, warnte die Polizei. In den vergangenen Wochen werde wieder vermehrt ungeprüfte Pyrotechnik sichergestellt. Die Bundespolizeidirektion Ludwigsdorf zog allein am letzten Oktober-Wochenende 342 illegale Böller aus dem Verkehr.