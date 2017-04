Jugendliche sprengen Wartehäuschen in Ebersbach

erschienen am 15.04.2017



Ebersbach (dpa/sn) - Zwei 19-Jährige haben am späten Freitagabend das Wartehäuschen einer Bushaltestelle in Ebersbach-Neugersdorf (Landkreis Görlitz) gesprengt. Die mittels Pyrotechnik herbeigeführte Explosion zerstörte Scheiben und Bank, wie die Polizei in Görlitz am Samstag mitteilte. Eine Streife, die zufällig in der Nähe unterwegs war, konnte die mutmaßlichen Täter schnell fassen. Gegen sie ermittelt die Kriminalpolizei. Der entstandene Schaden wurde auf vorerst etwa 4000 Euro beziffert.