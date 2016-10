Jugendlicher bedroht Wachmann in Chemnitz

erschienen am 26.10.2016



Chemnitz (dpa/sn) - Ein Jugendlicher soll am Dienstagabend einen Wachmann nahe der Zentralhaltestelle in Chemnitz mit einer Art Pistole bedroht haben. Er habe aus etwa 15 Metern Entfernung auf den 57-Jährigen gezielt und sei anschließend mit drei Begleitern davongerannt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Eine junge Frau hatte den Wachmann zuvor informiert, dass in der Gruppe mit einer Waffe hantiert wird. Beamte fanden am Tatort Projektile, die wohl von einer Softairpistole stammen. Die Polizei sucht nach dem Angreifer, den Zeugen als nordafrikanisch aussehend beschrieben.