Jugendlicher tot auf Bahngelände gefunden

erschienen am 18.10.2016



Leipzig (dpa/sn) - Ein 17-Jähriger ist am Montagabend tot auf einem Bahngelände in Leipzig gefunden worden. Der Jugendliche habe vermutlich einen tödlichen Stromschlag erlitten, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. Nach ersten Erkenntnissen war der 17-Jährige an einem Mast oder einem Bahnwaggon hochgeklettert. Dort berührte er vermutlich die Oberleitung und starb.