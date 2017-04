Juliane Meyer siegt wie 2015 beim Leipzig-Marathon

erschienen am 09.04.2017



Leipzig (dpa) - Juliane Meyer hat zum zweiten Mal den Leipzig-Marathon gewonnen. Die Athletin vom SC DHfK Leipzig überquerte am Sonntag nach die 2:58:00 Stunden die Ziellinie. Meyer verwies ihre Vereinskollegin Laura Clart deutlich auf den zweiten Rang (3:03:21). Clart hatte das Rennen im vergangenen Jahr gewonnen, Meyer 2015. Dritte wurde die Dresdnerin Janine Molnar (3:08:15). Bei den Männer gewann der Pole Bartosz Olszewski in 2:27:08 Stunden vor Maik Willbrandt vom SC DHfK Leipzig (2:29:02). Auf Rang drei lief in Piotr Mierzejewski (2:36:53) ein weiterer Pole.