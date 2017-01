Junge Frau schwer verletzt an Asylbewerberheim gefunden

erschienen am 25.01.2017



Kamenz (dpa/sn) - Am Asylbewerberheim in Kamenz ist eine lebensbedrohlich verletzte, 20-jährige Frau gefunden worden. Andere Hausbewohner hätten sie am Mittwochnachmittag entdeckt, woraufhin die Syrerin ins Krankenhaus gebracht worden sei, teilte die Polizei mit. Am Abend war immer noch unklar, was genau geschah. Womöglich stürzte die junge Mutter eines wenige Monate alten Kindes laut Polizei aus einem Fenster des mehrstöckigen Wohnblocks. Es sei weder eine Straftat noch ein Suizidversuch ausgeschlossen, sagte ein Sprecher. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen.