Junge vor Schule mit Softairwaffe festgenommen

erschienen am 24.05.2017



Zittau (dpa/sn) - Ein 17-Jähriger hat in Zittau mit einer Softairpistole einen Polizeieinsatz ausgelöst. Er habe am Mittwochvormittag mit der Waffe vor einer Schule hantiert, teilte die Polizei mit. Ein Zeuge habe gesehen, wie der Jugendliche mit einem «pistolenähnlichen Gegenstand» auf die Schule gezielt und möglicherweise geschossen habe. Der Passant rief daraufhin die Polizei. Die Beamten griffen den 17-Jährigen nach eigenen Angaben unweit der Schule samt Softairpistole auf und nahmen ihn in Gewahrsam.

Schaden an der Schule sei nicht entstanden, hieß es. Außerdem seien wegen der Prüfungszeit kaum noch Schüler im Gebäude gewesen, teilte die Stadt am Nachmittag mit. Das Motiv des 17-Jährigen war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.