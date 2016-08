Justizminister gegen Anerkennung von Kinderehen

erschienen am 01.09.2016



Dresden (dpa/sn) - Justizminister Sebastian Gemkow (CDU) hat sich gegen die Anerkennung von Kinderehen ausgesprochen. Ehen mit Minderjährigen dürften vom deutschen Staat nicht hingenommen werden, sagte er bei einer Debatte des Landtages am Donnerstag in Dresden. «Es besteht kein Zweifel daran, dass Kinderehen nicht mit unserem Verständnis von Ehen in Übereinklang zu bringen sind.» In Sachsen gibt es nach Regierungsangaben 23 Ehen mit minderjährigen Frauen.

Die betroffenen Familien sollten regelmäßig besucht werden, sagte der Justizexperte der SPD-Fraktion, Harald Baumann-Hasske. Dennoch sollten Ehen, die im Ausland legal geschlossen wurden, den inländischen Ehen gleichgestellt werden. Nach Meinung des Linken-Rechtsexperten Klaus Bartl kann es für Kinderehen nur eine Lösung im Rahmen des internationalen Rechts geben.

Grünen-Fraktionschef Volkmar Zschocke sagte: «Die Kinderehe ist eine Menschenrechtsverletzung.» Wenn es um Zwang und Gewalt gehe, dürfe es keine Rolle spielen, wo und wie die Betroffenen geheiratet hätten. Der AfD-Fraktion warf Zschocke vor, mit dem Thema Stimmung gegen den Islam zu machen. Die Rechtspopulisten hatten die Landtagsdebatte beantragt.