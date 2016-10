Kabinett beschließt: Blinde sollen 17 Euro mehr bekommen

erschienen am 18.10.2016



Dresden (dpa) - Blinde Menschen in Sachsen sollen ab Juli 2017 mehr finanzielle Unterstützung bekommen. Das Kabinett hat am Dienstag eine moderate Erhöhung des Landesblindengeldes um 17 Euro auf 350 Euro monatlich beschlossen. «Ein blinder Mensch ist gegenüber anderen besonders benachteiligt, und das wird durch das Landesblindengeld zumindest ein Stück weit gelindert», sagte Sozialministerin Barbara Klepsch (CDU) in Dresden. Über die Änderung muss noch der Landtag befinden. Die Kosten Blindengeldes tragen das Land und der Kommunale Sozialverband je zur Hälfte. 2016 stehen 22,3 Millionen Euro im Landeshaushalt zur Verfügung. 2015 erhielten 6289 Bürger Blindengeld.