Kabinett will MaÃŸnahmen gegen Lehrermangel beschlieÃŸen

Kabinett will Maßnahmen gegen Lehrermangel beschließen

erschienen am 17.10.2016



Dresden (dpa/sn) - Die Staatsregierung ist am Sonntagabend in Dresden zu einer Sondersitzung zusammengekommen, um Maßnahmen gegen den Lehrermangel zu beschließen. Einzelheiten zu den Beschlüssen sollen erst am Montag veröffentlicht werden, wie das Kultusministerium mitteilte. Die dazu seit Juni geführten Spitzengespräche der Finanz- und Kultusministerien mit den Lehrergewerkschaften waren nach elf Verhandlungsrunden Ende September gescheitert.

Die Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Ursula-Marlen Kruse, hatte die Regierung vorab gewarnt, die damals von den Gewerkschaften abgelehnten Vorschläge jetzt im Alleingang durchsetzen zu wollen. Gegen Mehrbelastungen werde man sich «wehren mit Mann und Maus». Die Lehrer fordern unter anderem eine bessere Eingruppierung sowie eine bessere pädagogische Ausbildung sogenannter Quereinsteiger aus anderen Berufen.

Der Sächsische Lehrerverband (SLV) forderte einen deutlichen Kurswechsel. «Der Lehrerberuf in Sachsen muss generell und nachhaltig aufgewertet werden. Das schließt alle Schularten und alle Altersgruppen ein», erklärte Landesvorsitzender Jens Weichelt.