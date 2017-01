Kahlschlag an Straßenrändern: Mehr Bäume gefällt als gepflanzt

Gerade in den Winterwochen sind an Straßen vielerorts Baumfällungen an der Tagesordnung - nicht nur wegen Sturmschäden. Von den Grünen hagelt es Kritik. Warum?

Von Gabi Thieme

erschienen am 03.01.2017



Chemnitz. Entlang von Sachsens Straßen fallen offenbar mehr Bäume der Säge zum Opfer als neue angepflanzt werden. Und das, obwohl für jede Fällung gesetzlich ein Ausgleich, sprich Neupflanzungen vorgeschrieben sind. Wie aus einer erstmals vom sächsischen Wirtschafts- und Verkehrsministerium veröffentlichten Übersicht deutlich wird, geht an den Straßen im Freistaat immer mehr Grün verloren. Standen 2010 an Bundes- und Staatsstraßen noch 257.358 Bäumen, so waren es 2015 nur noch 235.072, also 22.300 weniger. Die Bilanz zeigt auch, dass sich der Kahlschlag mit den Jahren verschärft hat. Zwischen 2010 und 2011 fielen 3400 Bäume, zwischen 2014 und 2015 waren es 6000.

Die Zahlen sind Teil der Antwort der Staatsregierung auf eine Anfrage des Landtagsabgeordneten Wolfram Günther. Der umweltpolitische Sprecher der Fraktion Bündnis90/ Die Grünen moniert, dass in den vergangenen sechs Jahren nur 45Prozent der gefällten Bäume ersetzt wurden: 45.000 Fällungen insgesamt stehen 20.000 Neupflanzungen gegenüber. Günther kritisiert nicht vorrangig, dass für mehr Verkehrssicherheit oder neue Trassen, wie die Leipzig-Autobahn, Bäume geopfert werden. Vielmehr würden sich die zuständigen Verwaltungen "extrem langsam bewegen", um die entstandenen Lücken zu füllen.

Das belegt auch die vom Ministerium für die einzelnen Landkreise ausgewiesene Bilanz. Im Erzgebirgskreis kommen auf 6515 gefällte Bäume zwischen 2010 und 2015 nur 3781 Neuanpflanzungen. Im Landkreis Mittelsachsen geht die Schere noch weiter auseinander: Hier kamen 6058 Bäume an Bundes- und Staatsstraßen unter die Säge. Nur 1616, also nicht einmal ein Drittel, wurden neu gepflanzt. Im Vogtlandkreis kommen auf rund 2500 abgesägte Bäume 912 Neuanpflanzungen. Der einzige Kreis mit positiver Bilanz - bezogen auf Bäume an Bundes- und Staatsstraßen - ist Zwickau. Hier wurden 1903 Bäume gefällt und 2054 neue gesetzt.

Laut Wolfram Günther reiche es nicht aus, einen gefällten Baum durch einen neuen zu ersetzen. Es müsste mindestens ein Verhältnis von 1:3 angestrebt werden. Denn: "Ein junger Baum erbringt nur einen Bruchteil der biologischen Leistungen eines Altbaumes - etwa in Bezug auf Sauerstoffproduktion, Temperaturausgleich und als Lebensraum für Tiere", argumentiert der Grünen-Politiker.

Im Landesamt für Straßenbau und Verkehr, der zuständigen Fachbehörde der Staatsregierung, stößt die Kritik auf Widerspruch. Die Zahlen aus der Statistik des Ministeriums würden kein realistisches Bild wiedergeben, weil nur Nachpflanzungen am selben Ort erfasst würden. Die Ausgleichspflanzungen würden aber mitunter auch an ganz anderen Stellen erfolgen, beispielsweise auf Streuobstwiesen, betonte eine Sprecherin. Würde man alle Neupflanzungen zusammenzählen, käme man auf ein Verhältnis von 1:2. Das heißt: Ein gefällter Baum wird durch zwei junge ersetzt.

Die Behörde räumt jedoch ein, dass die Ausgleichspflanzungen nicht immer zeitnah erfolgen, manchmal würden auch einige Jahre ins Land gehen, wie beispielsweise beim Bau der Leipzig-Autobahn 72. Dort war nahe Rötha 2015 auf zehn Hektar Waldfläche ein Kahlschlag von mehr als 19.500 jungen Bäumen erfolgt. Durch den einstigen Forst wird bis 2019 der Autobahnabschnitt Borna-Rötha gebaut. Danach wird "begrünt". In doppeltem Umfang werde an anderer Stelle neu aufgeforstet, versichert das Landesstraßenbauamt. Zeitdruck besteht aber offenbar nicht.

Das Amt räumt auch ein, dass der Ausgleich nicht immer in der Nähe der Abholzung erfolgt. Nach derzeitigen Richtlinien soll der Abstand zwischen Baum und Straßen 7,50 Meter betragen. Nicht immer reichen die Straßengrundstücksflächen dafür aus. Die Behörde müsste in solchen Fällen zusätzlich Land zum Beispiel von Landwirten erwerben. Deren Bereitschaft zum Verkauf ist eher gering - vor allem wegen der gutachterlich ermittelten niedrigen Bodenpreise, die ihnen der Freistaat Sachsen dafür zahlt.

Die Grünen fordern daher, auch einen geringeren Mindestabstand als die empfohlenen 7,50 Meter zwischen Baum und Fahrbahnrand zuzulassen. In solchen Fällen könnten zusätzliche Schutzeinrichtungen wie Leitplanken für eine erhöhte Sicherheit sorgen. Gerade an Alleen sei auch eine Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit eine geeignete Maßnahme, meint Wolfram Günther. (mit sz)