Kamel statt Osterhase unterwegs in Ostsachsen

erschienen am 13.04.2017



Neißeaue (dpa/sn) - Ein Autofahrer ist in der Nacht zum Donnerstag bei Zentendorf (Landkreis Görlitz) einem Kamel auf der Straße begegnet. Auf der Suche nach der «Fata Morgana» fand eine Streife wenig später tatsächlich zwei Pferde und ein Trampeltier, die in der Nähe der Kulturinsel Einsiedel über die Landstraße spazierten, wie die Polizei mitteilte. Die Tiere waren aus einem Gehege in der Nähe ausgebrochen. Mitarbeiter fingen sie wieder ein und brachten sie zurück auf die Weide.