Kampf gegen Masern: Sachsen empfiehlt frühere Impfung

Die Masern sollten bis 2020 ausgerottet sein, doch sie kommen häufiger zurück. Nun wird der Impfkalender für Vorschulkinder im Freistaat angepasst.

Von Stefanie Wesely und Ronny Schilder (mit dpa)

erschienen am 27.12.2016



Chemnitz. Sachsens Kinder sollen die zweite Impfung gegen Masern, Mumps und Röteln ab sofort um den vierten statt den fünften Geburtstag herum erhalten. Das empfiehlt die sächsische Impfkommission. Der frühere Zeitpunkt fällt mit der Vorsorgeuntersuchung U8 zusammen. Mit dem neuen Impftermin sollen mehr Kinder erreicht und die Impfquoten für Masern, Mumps und Röteln erhöht werden. Nach Angaben des sächsischen Gesundheitsministeriums nehmen immer weniger Eltern die U9 in Anspruch, die letzte Vorsorgeuntersuchung vor Schulbeginn. Die U9 galt bislang als empfohlener Impftermin.

Gesundheitsministerin Barbara Klepsch (CDU) weist auf die Gefahr besonders durch Masern hin: "Viele junge Mütter verkennen die Schwere und die möglichen Komplikationen der so genannten Kinderkrankheiten." 2015 bestimmten große Masern-Ausbrüche in Sachsen und Berlin die Schlagzeilen. In Sachsen traten mehr als 250 Krankheitsfälle auf. Im Jahr 2016 registrierte das Robert-Koch-Institut (RKI) insgesamt 35 Masernfälle im Freistaat.

Mediziner halten die Krankheit seit langem für ausmerzbar - vorausgesetzt, dass es zu einer ausreichenden Durchimpfung der Bevölkerung kommt. Ganz Amerika gilt seit Ende September als Masern-frei, so das RKI in einem aktuellen Report. In Deutschland schwankt die Anzahl der Masernfälle stark, geht aber nicht nachhaltig zurück. Seit der Jahrtausendwende registrierte das RKI zwischen 123 (2004) und 6139 (2001) Fälle pro Jahr. Auf eine Million Einwohner waren das zwischen 1,5 bis 75 Fälle, wobei dem RKI nicht jeder Fall gemeldet wird.

Deutschland hat sich mit vielen anderen Ländern der Weltgesundheitsorganisation WHO zu dem Ziel bekannt, bis 2020 die Masern ausrotten zu wollen. Nach Ansicht der Experten des Robert-Koch-Instituts ist man davon aber so weit entfernt wie lange nicht. Immer wieder bringen Gesundheitspolitiker eine Impfpflicht ins Gespräch. Die Gesundheitsministerien des Bundes wie des Freistaats Sachsen sprechen sich dagegen aus. Sie setzen auf Beratung und Sensibilisierung der Eltern.

Seit 2001 veröffentlicht das RKI alljährlich die Daten zum Impfstatus von Schulanfängern. Zum ersten Mal gegen Masern geimpft sind je nach Bundesland zwischen 96 und 98 Prozent der gerade drei Jahre alt gewordenen Kinder. Die Ständige Impfkommission am RKI empfiehlt eine zweite Impfung für die Zeit zwischen dem 15. und 23. Lebensmonat. Hier wird bei den Dreijährigen eine durchschnittliche Impfquote von 85 Prozent erreicht - allerdings ohne Sachsen. Denn die Empfehlung der Sächsischen Impfkommission weicht von jener des RKI ab.

Hierzulande war die zweite Masernimpfung bisher erst für Fünfjährige empfohlen. Nach der aktuellen Änderung ist sie es für Vierjährige. Erweist sich die U8 als geeignet, erheblich mehr Kinder zur Impfung zu bringen als die U9, würde eine ausreichende Durchimpfung bei Schulanfängern in Sachsen erreicht.

Die seit Jahren von den RKI-Vorschlägen abweichende sächsische Empfehlung, die zweite Impfung später zu verabreichen, erklärte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums mit internationalen Standards. So wie in Sachsen - und später, als es das Robert-Koch-Institut empfehle - werde in den meisten europäischen Staaten, den USA und in Kanada geimpft.

