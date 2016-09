Â«KarlÂ» sorgt fÃ¼r heiÃŸen Altweibersommer

«Karl» sorgt für heißen Altweibersommer

erschienen am 10.09.2016



Leipzig (dpa) - Das Hoch «Karl» sorgt in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen für einen rekordverdächtig heißen Altweibersommer. Bei zumeist strahlendem Sonnenschein würden am Samstag vielerorts Temperaturen von bis zu 30 Grad erwartet, sagte Meteorologe Jens Oehmichen vom Deutschen Wetterdienst in Leipzig. Auch am Sonntag lägen die Temperaturen mit verbreitet 28 oder 29 Grad kaum darunter. Mit Niederschlägen sei allenfalls am Samstag in den Mittelgebirgen zu rechnen. «Da kann sich örtlich ein Gewitterwölkchen bilden, aus dem es dann auch mit bis zu 15 Litern pro Quadratmeter stark regnen kann.» Dies sei aber auf einen engen Raum begrenzt.

Zu Beginn der Woche sollen die Temperaturen wieder über 30 Grad steigen. «Dass kann an die 32 Grad gehen, vor allem im Leipziger Raum und in Ostsachsen», sagte Oehmichen. Ein Ende des schönen Wetters sei nicht in Sicht. «Bis zum nächsten Wochenende wird das Hoch, das vom Süden warme Luft in den Osten Deutschlands bringt, das Wetter noch bestimmen.» Anfang der darauffolgenden Woche könnte dann ein Höhentief über Frankreich einen Wechsel bringen.

«Karl» sorge mit Temperaturen über 30 Grad schon jetzt für einen ungewöhnlich warmen September in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Für einen Rekord müsste er aber noch zulegen, sagte Oehmichen. Auch der September 1947 sei heiß gewesen. «Damals wurden in der Spitze an einzelnen Orten 33 bis 34 Grad erreicht.»