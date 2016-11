Karnevalsverband warnt vor rassistischen Umzugsbildern

erschienen am 07.11.2016



Dresden/Dohma (dpa/sn) - Nach Rassismus-Vorwürfen im vergangenen Jahr appelliert der Verband Sächsischer Carneval an seine Mitglieder, sich in der nahenden Faschingszeit an die Regeln zu halten. «Man ist nicht davor gefeit, dass bei manchen Umzügen provokante Bilder auftauchen», sagte Günter Bührichen, Präsident Verband Sächsischer Carneval, der Deutschen Presse-Agentur. Die Ethik-Charta des Bundes Deutscher Karneval lege aber die Grenzen fest. «Vereine sollten darauf achten, dass es nicht entgleist», mahnte Bührichen. So seien Späße über Behinderte tabu - ebenso wie Bilder, die Flüchtlinge als Schmarotzer darstellten. Im vergangenen Jahr hatte unter anderem ein Festwagen unter dem Motto «Reisefreudige Afrikaner» im Umzug von Reinhardtsdorf-Schöna (Sächsische Schweiz) für Aufsehen gesorgt.

Pünktlich am 11.11. um 11.11 Uhr fällt in vielen sächsischen Kommunen der Startschuss für das närrische Treiben.