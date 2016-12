Karola Wille erneut zur MDR-Intendantin gewählt

erschienen am 05.12.2016



Leipzig (dpa) - Karola Wille bleibt Intendantin des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR). Sie wurde vom Rundfunkrat für weitere sechs Jahre gewählt, teilte das Gremium am Montag in Leipzig mit. Die 57-Jährige ist seit 2011 Intendantin. Ihre zweite Amtszeit beginnt am 1. November 2017. Wille war als einzige Kandidatin vom Verwaltungsrat des Senders vorgeschlagen worden. Sie habe insbesondere den Umbau des MDR zu einem modernen trimedialen Medienhaus maßgeblich gestaltet und den Sender zukunftsfähig gestaltet, teilte die Vorsitzende des Verwaltungsrates, Birgit Diezel, mit. Auch im ARD-Vorsitz habe sie starke Akzente gesetzt. Der MDR hatte im Januar 2016 den ARD-Vorsitz übernommen. Er ist damit für zwei Jahre federführende Anstalt im ARD-Verbund.