Karpfen-Fischzug beginnt am Samstag

erschienen am 07.09.2016



Dresden (dpa/sn) - Sachsen rechnet in diesem Herbst mit einer Karpfenernte auf Vorjahresniveau. «2015 erzeugten die sächsischen Teichwirte immerhin 1730 Tonnen Karpfen. Insgesamt über alle Fischarten waren es sogar 2340 Tonnen», rechnete Agrarminister Thomas Schmidt (CDU) am Mittwoch in Dresden vor. An diesem Samstag beginnt das Abfischen der Teiche. Die Saison wird bei der Fischzucht Schröder in Cunersdorf bei Kirchberg (Landkreis Zwickau) eingeläutet. Dann ist auch die sächsische Fischkönigin Sarah Appenfelder im Einsatz.

Bis zum Jahresende folgen alle weiteren Teichwirtschaften. An 25 Großteichen wird das mit einem Fischerfest verbunden. Neben Karpfen zappeln auch Schleie, Zander, Hechte, Störe und Welse in den Netzen. Die Aquakultur erfolgt in Sachsen hauptsächlich auf rund 8600 Hektar Teichfläche. «Mit der Bewirtschaftung der Teiche erhalten die Karpfenteichwirte auch unsere wertvolle Kulturlandschaft», sagte Schmidt. In Sachsen bewirtschaften 178 Unternehmen Fischteiche. Größtenteils machen das Familienbetriebe im Haupt- oder Nebenerwerb.