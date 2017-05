Katholischer Bischof weiht sanierte Nikolaus-Kirche in Kahla

erschienen am 27.05.2017



Kahla (dpa) - Hochwasserschäden und ein defektes Dach hatten die spätgotische Kirche St. Nikolaus in Kahla (Saale-Holzland-Kreis) bedroht. Für knapp eine Million Euro wurde das Gotteshaus mittlerweile saniert. Der Bischof des Bistums Dresden-Meissen, Heinrich Timmerevers, wird heute in einem Gottesdienst die katholische Kirche neu weihen. Um die Kirche künftig vor Fluten zu schützen, wurde der Haupteingang verlegt und das Fußbodenniveau um 16 Zentimeter angehoben. Das Kirchenschiff ist nun heizbar und kann auch im Winter genutzt werden. Die Ursprünge der Kirche gehen auf das Jahr 1486 zurück.

Um die Arbeiten finanzieren zu können, wurde das Gemeindezentrum für 200 000 Euro verkauft. Mit 353 000 Euro übernahm das bis Ostthüringen reichende Bistum den Löwenanteil der Kosten. 141 000 Euro kamen aus der Städtebauförderung und von der Stadt Kahla. Mit 100 000 Euro unterstützte das Bonifatiuswerk die Sanierung.