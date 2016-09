Katze stirbt bei Wohnungsbrand

erschienen am 13.09.2016



Ebersbach-Neugersdorf (dpa/sn) - Wegen eines Brands ist ein Mehrfamilienhaus mit zehn Wohnungen im Landkreis Görlitz geräumt worden. Das Feuer war am Montagnachmittag aus zunächst ungeklärter Ursache in dem Haus in Ebersbach-Neugersdorf ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Eine Wohnung in der dritten Etage stand komplett in Flammen. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde das gesamte Gebäude geräumt. Eine 37 Jahre alte Frau und ihr elfjähriger Sohn wurden vorsorglich im Krankenhaus untersucht, wenig später aber wieder entlassen. Eine Katze konnte nicht gerettet werden - sie starb in den Flammen. Das Haus ist bis auf weiteres unbewohnbar, alle Bewohner kamen bei Verwandten unter. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar.