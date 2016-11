Kein Bedarf für weitere Altersuntersuchung Geflüchteter

erschienen am 08.11.2016



Dresden (dpa/sn) - Sachsen sieht keinen Bedarf für eine zusätzliche Altersuntersuchung junger Flüchtlinge. Die Betroffenen seien in Augenschein genommen und in Gesprächen befragt worden, sagte Sozialministerin Barbara Klepsch (CDU) am Dienstag mit Blick auf jene Jugendlichen, die ohne Papiere nach Sachsen kamen. Insgesamt leben im Freistaat rund 2550 sogenannte unbegleitete, minderjährige Asylbewerber. Die AfD fordert in einem Antrag an den Landtag eine «medizinische Altersfeststellung» dieser Gruppe. Sie geht davon aus, dass Betroffene ihr tatsächliches Alter verschweigen, um Privilegien wie den Verzicht auf Abschiebung und den Familiennachzug zu erlangen.