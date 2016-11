Keine Bewegung bei Braunkohle-Plänen in Brandenburg

erschienen am 17.11.2016



Cottbus (dpa/bb) - Das Land Brandenburg hält sich mit der Prüfung von möglichen Tagebauerweiterungen im Süden des Landes weiter zurück. Ein laufendes Braunkohleplanverfahren zu einer möglichen Grube am Standort Jänschwalde werde absolut gehemmt behandelt, teilte die Gemeinsame Landesplanung Berlin-Brandenburg am Donnerstag im Braunkohlenausschuss in Cottbus mit. Auch ein Verfahren zu einer Klage von Umweltschützern gegen den Braunkohlenplan Welzow-Süd II, den die Landesregierung beschlossen hatte, ruhe immer noch. Als Grund wurde unter anderem genannt, dass bislang unklar ist, ob der neue Tagebaubetreiber in der Lausitz, LEAG, die einstigen Vattenfall-Pläne zum Ausbau von zwei Grubenstandorten in Brandenburg weiterverfolgen wird.