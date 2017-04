Keine Zünder: Fliegerbombe kann abtransportiert werden

erschienen am 20.04.2017



Dresden (dpa/sn) - Die am Donnerstagvormittag in der Dresdner Neustadt gefundene Fliegerbombe kann gefahrlos abtransportiert werden. Untersuchungen des Kampfmittelräumdienstes hätten ergeben, dass der Blindgänger keine Zünder enthalte, sagte der Polizeieinsatzführer am Fundort. Vermutlich seien Heck- und Frontzünder bereits nach den Luftangriffen kurz vor Kriegsende 1945 entfernt worden.

Die Bombe war am Vormittag bei Schachtarbeiten auf einer Baustelle entdeckt worden. Die Polizei hatte daraufhin den unmittelbaren Bereich um den Fundort abgesperrt.

In Dresden werden immer wieder Blindgänger entdeckt. Große Teile der Stadt waren im Februar 1945 bei Angriffen alliierter Bomber zerstört worden.