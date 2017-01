Keita und Halstenberg bei RB Leipzig wieder im Training

erschienen am 13.01.2017



Leipzig (dpa) - Bei Fußball-Bundesligist RB Leipzig entspannt sich eine Woche vor dem Bundesliga-Start nach der Winterpause die Personalsituation. Naby Keita und Marcel Halstenberg, die das Trainingslager im portugiesischen Lagos verletzungsbedingt verlassen hatten, trainierten am Freitag wieder mit der Mannschaft. «Sie haben einen guten Eindruck hinterlassen. Unsere Maßnahme, sie zurückzuschicken, war richtig», sagte Trainer Ralph Hasenhüttl am Freitag.

Keita, der an muskulären Problemen laborierte, habe wieder Spaß am Fußball. «Man muss es aber noch beobachten und nicht gleich überziehen. Er macht aber einen anderen Eindruck als im Trainingslager», sagte Hasenhüttl.