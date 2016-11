Kinder- und Jugendpsychiatrie zieht vorerst von Mittweida nach Chemnitz

erschienen am 25.11.2016



Mittweida/Chemnitz. Die Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP) der kreiseigenen Krankenhausgesellschaft LMK zieht von Mittweida nach Chemnitz. Ab Donnerstag werden Patienten am dortigen Klinikum vollstationär behandelt. Im Mittweidaer Krankenhaus wird es für Jungen und Mädchen mit psychischen Erkrankungen bis auf Weiteres nur eine Tagesklinik mit elf Plätzen geben. Das teilte das Landratsamt Mittelsachsen gestern mit.

"Derzeit in Mittweida vollstationär betreute Kinder und Jugendliche werden bis zum 30. November nach Chemnitz verlegt. Deren Versorgung ist demnach nahtlos gesichert", so Kreissprecher André Kaiser. Alle Therapien würden wie geplant fortgeführt. Entlassungen von Patienten gebe es nur, wenn die Therapie bis nächsten Mittwoch vollständig abgeschlossen ist.

Die LMK betreibt die Station für Kinder- und Jugendpsychiatrie seit Jahren gemeinsam mit dem Klinikum Chemnitz. Die Patienten wurden bislang im Mittweidaer Krankenhaus und an der Dresdener Straße in Chemnitz behandelt. Laut dem Landratsamt war die Versorgung in Chemnitz zuletzt nur möglich, weil das Chemnitzer Klinikum Nachtdienste in der KJP mit eigenem Personal abdeckte. Das Klinikum hatte die Kooperation aber auf Grund Ärztemangels bei der LMK gekündigt. "Unsere Erwachsenenpsychiater sahen sich wegen des therapeutischen Risikos nicht in der Lage, die unzureichende ärztliche Versorgung durch die LMK weiter durch ihre Nachtdienste aufzufangen", so Klinikum-Geschäftsführer Dirk Balster.

Da die LMK dem Landratsamt zufolge noch immer nicht genügend neue Ärzte für die KJP gefunden hat, habe man sich für die vorübergehende Einschränkungen der medizinischen Leistung in Mittweida entschieden. "Das wichtigste war zunächst den Weiterbetrieb der KJP zu sichern, jetzt folgen die weiteren Schritte für eine dauerhafte und langfristige Sicherung der Versorgung in diesem Bereich", erklärt Landrat Matthias Damm. Ziel sei es, die vollstationäre Versorgung in Mittweida schnellstens wieder aufzunehmen, damit sie dem Bettenplan für beide Standorte entsprechen. Dafür suche man weiter nach Ärzten. Am Standort Chemnitz werden sämtliche ärztliche Dienste laut Landratsamt ab kommender Woche durch die LMK abgedeckt. (fpe)