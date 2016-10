Kinderwagen angezündet: drei Verletzte

Dresden (dpa/sn) - Bei einem Brand in einem Treppenhaus in Dresden sind drei Menschen verletzt worden. Sie seien mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung behandelt worden, sagte ein Polizeisprecher in Dresden. Vermutlich zündeten Brandstifter am frühen Dienstagmorgen einen Kinderwagen an. Dichter Qualm zog durchs Treppenhaus. Die Höhe des Schadens blieb zunächst unklar.