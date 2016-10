Kipping:Â CDU-Sachsen ist Â«Sicherheitsrisiko fÃ¼r das LandÂ»

Kipping: CDU-Sachsen ist «Sicherheitsrisiko für das Land»

erschienen am 14.10.2016



Berlin (dpa) - Nach dem Suizid des Terrorverdächtigen Dschaber al-Bakr in einem Leipziger Gefängnis hat Linken-Chefin Katja Kipping der sächsischen Regierung völliges Versagen vorgeworfen. Der Skandal des Selbstmords von Dschaber al-Bakr sei zum völligen Fiasko der sächsischen Landesregierung geworden, sagte die Dresdner Politikerin der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. «Der Justizminister wiegelt ab und flüchtet sich in absurdeste Erklärungsversuche, anstatt einfach mal die Verantwortung zu übernehmen - und zu gehen», sagte Kipping. «Schlimmer noch, der Selbstmord verhindert die so wichtige Aufklärung über die möglichen Hintermänner des vermeintlichen Attentäters und seine Pläne und Ziele», so Kipping. «Die CDU-Sachsen redet immer von Recht und Ordnung, ist aber in Wahrheit ein Sicherheitsrisiko für das ganze Land.»