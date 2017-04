Kipping in Sachsen zur Linken-Spitzenkandidatin gewählt

erschienen am 29.04.2017



Glauchau (dpa/sn) - Die Linken in Sachsen ziehen mit Katja Kipping als Spitzenkandidatin in den Bundestagswahlkampf. Die Bundesvorsitzende aus Dresden erhielt am Samstag beim Landesparteitag in Glauchau 84,8 Prozent der Delegiertenstimmen. Sie hatte keinen Gegenkandidaten. Vor vier Jahren hatte sie bei der Wahl auf Platz eins der Landesliste zur Bundestagswahl 79,9 Prozent der Stimmen erhalten. Kipping war als einzige Kandidatin schon im Februar von einem Kleinen Parteitag für den Spitzenplatz auf der ansonsten offenen Liste nominiert worden. Auch die übrigen acht sächsischen Bundestagsabgeordneten wollten in Glauchau erneut bewerben.

Vor der Wahl der Landesliste hatte Sarah Wagenknecht die Delegierten auf den Wahlkampf eingestimmt. Die Fraktionsvorsitzende im Bundestag warnte vor zunehmender sozialer Ungerechtigkeit. Die Linke sei die einzige Wahl für «all diejenigen, die die wachsende soziale Spaltung in diesem Land nicht gut finden», sagte sie. «Alles andere wäre ein weiter so in die soziale Kälte.» Während die deutsche Exportwirtschaft «vor Kraft kaum noch laufen kann und Dividenden sprudeln», hätten 40 Prozent der Bevölkerung heute weniger in der Tasche als vor 20 Jahren.

«Die Ereignisse, die wir in Europa sehen, zeigen doch: Es darf kein neo-liberales weiter so geben», sagte sie mit Blick auf die Wahlerfolge von Populisten wie Marine Le Pen von der rechtsextremen Front National bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich. Mit ihrer Austeritätspolitik habe Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) dazu beigetragen. «Die wichtigste Wahlhelferin von Le Pen war Madame Merkel», sagte sie. «Unsere Stimme wird Merkel nicht für eine weitere Amtszeit bekommen. Das unterscheidet uns von allen anderen (Parteien).»