Kirchentage auf dem Weg mit deutlich weniger Teilnehmern

erschienen am 27.05.2017



Leipzig (dpa) - Die sogenannten Kirchentage auf dem Weg in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen hatten deutlich weniger Teilnehmer als ursprünglich erwartet. Insgesamt werde mit 80 000 Besuchern gerechnet, teilten die Veranstalter am Samstag in Leipzig mit. «Wir haben auf das Dreifache der Zahlen hingearbeitet», sagte Hartwig Bodmann, Geschäftsführer des Vereins Reformationsjubiläum 2017.

Dennoch zeigten sich die Organisatoren der sechs Protestantentreffen, die den großen Evangelischen Kirchentag in Berlin und Wittenberg umrahmten, zufrieden. Inhaltlich und atmosphärisch seien die Veranstaltungen ein Erfolg gewesen. Besonders gut angekommen seien kleinere Formate wie die Kneipengespräche und die Bibelarbeiten.

Der Deutsche Evangelische Kirchentag, der seit Donnerstag vor allem in Berlin lief, geht am Sonntag mit einem Gottesdienst in Wittenberg zu Ende. Etwa 100 000 Teilnehmer werden erwartet, so Bodmann.