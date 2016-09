Klagen gegen abgelehnte AsylantrÃ¤ge steigen drastisch an

Klagen gegen abgelehnte Asylanträge steigen drastisch an

Dresden (dpa/sn) - Die Zahl der Klagen abgelehnter Asylbewerber nimmt in Sachsen stark zu. Im August wurde mit 757 Klagen ein bisheriger Höchststand erreicht, teilte das Justizministerium mit. Im Juli waren es noch 401, im ersten Halbjahr insgesamt 1467. Deutlich wird der Trend auch im Jahresvergleich. Während es 2015 knapp 2800 entsprechende Klagen gab, waren es in den ersten acht Monaten dieses Jahres bereits 2625. Da noch vier Monate ausstehen, dürfte das Vorjahresergebnis deutlich übertroffen werden. Die Klagen richten sich gegen entsprechende Bescheide des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge und gehen bei den sächsischen Verwaltungsgerichten ein.