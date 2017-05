Kleidungs-Raub: 20-Jähriger muss sich ausziehen

erschienen am 08.05.2017



Leipzig (dpa/sn) - Bei einem Raubüberfall in Leipzig ist ein 20-Jähriger geschlagen und gezwungen worden, sich auszuziehen. Nur Unterhose und Socken durfte er anbehalten. Die beiden Täter machten sich dann mit der Kleidung und dem Rucksack ihres Opfers aus dem Staub. Sie hatten ihn am Sonntagabend zunächst bis zu einer Gartenanlage im Stadtteil Lindenthal verfolgt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dort schlug einer der Räuber auf den jungen Mann ein. Dann wurde dieser gezwungen, sich ausziehen. Der 20-Jährige blieb nach Angaben der Polizei unverletzt.