Kleinbus überschlägt sich: Sieben Verletzte

erschienen am 03.01.2017



Görlitz (dpa) - Sieben Insassen eines Kleinbusses haben bei einem Unfall in der Nähe von Görlitz schwere Verletzungen erlitten. Ihr Fahrzeug kam aus bisher ungeklärter Ursache am Montagabend zwischen Reichenbach und Königshain von der Straße ab und überschlug sich. Die vier Männer und drei Frauen im Alter von 42 bis 74 Jahren, die im Fahrzeug saßen, wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Nach Angaben der Görlitzer Polizei bestand keine Lebensgefahr. Der Sachschaden wird auf rund 6000 Euro geschätzt.