Kleinteilige Struktur erschwert Digitalisierung im Osten

erschienen am 22.11.2016



Leipzig (dpa/sn) - Die kleinteilige Wirtschaftsstruktur in Ostdeutschland macht es Familienunternehmen schwerer, die anstehende Digitalisierung zu stemmen. «Der Großteil unserer ostdeutschen Mitglieder ist aus politischen Gründen in der ersten Generation. 98 Prozent der Firmen haben weniger als 20 Beschäftigte», sagte der Präsident des Verbandes «Die Familienunternehmer», Lutz Goebel, der Deutschen Presse-Agentur am Rande des Zukunftskongresses in Leipzig. Für kleinere Unternehmen sei Digitalisierung bisher nur ein Zusatzthema - neben dem Kampf um neue Aufträge oder Fachpersonal. In Leipzig diskutieren am Dienstag rund 250 Teilnehmer über neue Trends in den Familienunternehmen.