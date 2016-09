Klepsch rÃ¤t MÃ¤nnern zu Prostatakrebs-FrÃ¼herkennung

Klepsch rät Männern zu Prostatakrebs-Früherkennung

erschienen am 14.09.2016



Dresden (dpa/sn) - Angesichts von rund 3500-Prostatakrebs-Diagnosen pro Jahr bei sächsischen Männern hat Gesundheitsministerin Barbara Klepsch zur stärkeren Nutzung von Früherkennungsuntersuchungen aufgerufen. «Früh erkannt ist Prostatakrebs gut heilbar», betonte die CDU-Politikerin am Mittwoch in Dresden anlässlich des Europäischen Prostatakrebstages an diesem Donnerstag. Mit 23 Prozent aller Krebsfälle sei es die häufigste Krebserkrankung bei Männern. 700 Männer pro Jahr stürben in Sachsen an Prostatakrebs. Das seien 10 Prozent aller Krebstodesfälle. Mehr Opfer forderten in Sachsen nur Lungenkrebs (23 Prozent) und Darmkrebs (12 Prozent).