Klingenthal/Johanngeorgenstadt: Erneut mehr als 300 verbotene Böller beschlagnahmt

erschienen am 31.12.2016



Klingenthal/Johanngeorgenstadt. Kurz vor Silvester haben Bundespolizisten in Klingenthal und Johanngeorgenstadt erneut mehr als 300 verbotene Böller sichergestellt. Wie die Bundespolizeiinspektion Klingenthal am Samstag mitteilte, fanden die Beamten am Freitagmorgen bei der Kontrolle eines 24-jährigen Leipzigers am Bahnhof in Johanngeorgenstadt 80 Stück Pyrotechnik ohne Prüfkennzeichnung sowie weitere 60 Feuerwerkskörper, die ausschließlich Fachpersonal mit behördlicher Erlaubnis vorbehalten sind. Am Nachmittag beschlahnahmten die Beamten bei einem weiteren Leipziger 60 Böller ohne Prüfzeichen. Auch bei einer Zwickauerin stellten die Polizisten zwei pyrotechnische Gegenstände sicher, für welche ihr die Erlaubnis fehlte. Die 36-Jährige war mit ihren drei Kindern auf Einkaufstour in Tschechien gewesen.

Schließlich fanden die Einsatzkräfte noch auf einem Fensterbrett des Bahnhofsgebäudes 60 Feuerwerkskörper ohne Prüfzeichen. Vermutet wird, dass Unbekannte diese dort vablegten, weil sie die Kontrollen wahrnahmen. Am Abend fanden Bundespolizisten dann noch bei der Überprüfung eines Opel Corsa in Klingenthal insgesamt 48 verbotene Böller auf der Rücksitzbank sowie im Fußraum des Beifahrers. Die drei Insassen aus dem Vogtland im Alter von 24, 25 und 35 Jahren stritten den Angaben nach ab, dass die Gegenstände ihnen gehören. Das bewahrte sie jedoch nicht vor entsprechenden Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz. Auch werden die Kosten der Vernichtung der gefährlichen Gegenstände den Verursachern in Rechnung gestellt. (fp)