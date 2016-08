Klinikum kÃ¤mpft gegen gefÃ¤hrliche Keime

Klinikum kämpft gegen gefährliche Keime

Die Krankenhäuser müssen sich ständig auf neue Erreger einstellen. Das zeigt ein aktueller Fall in Chemnitz.

Von Stephanie Wesely (mit cul)

erschienen am 26.08.2016



Chemnitz/Berlin. Gegen krankmachende Bakterien helfen normalerweise Antibiotika. Doch in Deutschland kommt es in Krankenhäusern immer wieder zur Verbreitung von Keimen, gegen die kaum eine Medizin noch hilft - so wie jetzt im Chemnitzer Klinikum. Die Krankenhäuser versuchen, mit besserer Krankenhaushygiene und Prävention gegenzusteuern. Doch das hilft nicht immer. So gab es zwar auch in Chemnitz das mittlerweile verpflichtende systematische Testverfahren auf den multiresistenten Keim MRSA (Methicillin-resistente Staphylococcus aureus), das sogenannte Screening von Patienten, die neu in hochempfindliche Bereiche wie Intensivstationen aufgenommen werden. Doch bei dem neuen Fall im Klinikum Chemnitz handelt es sich um einen anderen Keim, der gegen viele gängige Antibiotika unempfindlich ist.

Er trägt den Namen Pseudomonas aeruginosa und zählt zu den Nass- und Umweltkeimen. Sie kommen in feuchten Böden, Pfützen, aber auch in Leitungswasser und Waschbecken vor und gehören mit zu den Hauptverursachern von Lungenentzündungen und Harnwegsinfektionen. Beim gesunden Menschen richten sie keinen Schaden an, die meisten tragen sie unbemerkt mit sich herum.

Doch immunschwache Personen sind sehr stark gefährdet. Blutkrebspatienten, die eine Hochdosis-Chemotherapie erhalten, haben praktisch fast gar kein Immunsystem mehr. Und diese Patienten werden auf Hämatologischen Stationen wie aktuell im Klinikum Chemnitz behandelt. Die Keime wurden bei zwölf Patienten nachgewiesen.

"Mit Hygienemaßnahmen kann man gegen diesen Keim nicht viel ausrichten, denn er bildet einen Biofilm. Das ist ein hartnäckiger Schleim, der den Keim vor vielen chemischen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln schützt", sagte Susanne Glasmacher, Sprecherin des Robert-Koch-Instituts. Das Institut ist die zentrale Einrichtung des Bundes für die Krankheitsüberwachung. Wie häufig solche Infektionen in Kliniken auftreten, sei dem Institut noch nicht bekannt, denn erst seit Juli 2015 gibt es eine Meldepflicht für die Gruppe der sogenannten Gramnegativen, zu der auch Pseudomonas aeruginosa gehört. Das Klinikum Chemnitz hat mit umfangreichen Maßnahmen nach Vorgaben des RKI auf die Keime reagiert. Ein als Quelle des Erregers ausgemachtes Waschbecken wurde ausgebaut und das betroffene Patientenzimmer vorerst nicht belegt. Diese Anordnung werde solange aufrechterhalten, bis der Erreger "nachweislich vollständig" beseitigt worden sei, teilte das Klinikum mit.

Vor sechs Jahren hatte ein Ausbruch des seltenen multiresistenten Erregers KPC im Uniklinikum Leipzig für Aufsehen gesorgt. Der Keim wurde über mehrere Jahre bei 98 von über 140.000 Patienten nachgewiesen. Im Juni 2013 konnte die Klinik Entwarnung geben.