Knapp 600 Beamte gehen gegen organisierte Kriminalität vor

Großeinsatz in Leipzig: Das Landeskriminalamt geht gegen Waffenhandel und Steuerhinterziehung vor. Zahlreiche Gebäude werden durchsucht.

erschienen am 12.01.2017



Leipzig (dpa/sn) - Nach langer Vorbereitung hat die Polizei in Leipzig am Donnerstag zu einem Schlag gegen organisierte Kriminalität ausgeholt. Ein Aufgebot von knapp 600 Beamten durchsuchten über Stunden mehrere Gebäude vor allem in der Eisenbahnstraße im Osten der Stadt, darunter das Clubhaus der Streetgang United Tribuns. Wie der Sprecher des federführenden Landeskriminalamtes (LKA), Tom Bernhardt, sagte, ging es bei der Aktion um Verstöße gegen das Waffengesetz sowie um Steuerhinterziehung, unter anderem beim Betrieb von Gewinnspielautomaten.

Zu diesen Komplexen laufen Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Leipzig. Einzelheiten nannten die Behörden nicht, auch nicht zu den Tatverdächtigen. An den Durchsuchungen beteiligten sich auch Steuerfahnder und Zollfahnder.

Die Beamten stellten laut einer am Abend veröffentlichten Einsatzbilanz zwei vermutlich scharfe Pistolen und Munition, eine Schreckschusspistole, einen Schlagstock und einen Schlagring sowie mehrere hundert Gramm verschiedener Betäubungsmittel sicher. Im Zusammenhang mit dem Drogenfund gab es eine Festnahme.

Zudem wurden umfangreiche Geschäfts- und Buchungsunterlagen, Zahlungsbelege, Kontoauszüge, Computertechnik, Speichermedien, Gewinnspielautomaten und deren Einzelteile beschlagnahmt. Die Auswertung des Materials dürfte nach Einschätzung von LKA und Staatsanwaltschaft Wochen dauern.

Die Eisenbahnstraße gilt als Schwerpunkt der Drogenkriminalität in Leipzig. Auch in der Nähe des Hauptbahnhofs sowie in der stadtauswärts führenden Jahnallee wurden Gebäude durchsucht. Dabei sperrten Sicherheitskräfte einige Straßen zeitweise für den Verkehr. Die Polizei bat auf Twitter um Verständnis für die Maßnahmen.

«Unabhängig von den Ergebnissen, welche wir am heutigen Tag erreicht haben, ist es unserer Behörde ein besonderes Anliegen, durch die gezielte Zusammenarbeit mit den örtlichen Polizeidirektionen den Verfolgungsdruck an bekannten Kriminalitätsschwerpunkten fühlbar zu erhöhen», erklärte LKA-Präsident Jörg Michaelis. «Mit der heutigen Maßnahme möchten wir ganz deutlich aufzeigen, dass die sächsische Polizei keine rechtsfreien Räume toleriert.»

Die Durchsuchung des Rocker-Clubhauses habe nichts mit den Vorfällen des vergangenen Sommers zu tun, bei denen ein Anwärter auf eine Vollmitgliedschaft bei den United Tribuns von einem Mitglied des Leipziger Ablegers der Hells Angels erschossen worden war, betonte ein Polizeisprecher. Der untergetauchte Leipziger Hells-Angels-Boss war kürzlich in Wien gefasst worden. Er soll am 25. Juni 2016 an der tödlichen Schießerei beteiligt gewesen sein.