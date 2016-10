KÃ¶nigin Silvia: UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Leipziger Â«BarnahusÂ»

Königin Silvia: Unterstützung für Leipziger «Barnahus»

Leipzig (dpa) - An der Universitätsklinik in Leipzig entsteht im kommenden Jahr ein Kompetenzzentrum zur umfassenden Betreuung missbrauchter Kinder. Königin Silvia von Schweden sagte dazu am Samstag in Leipzig die Unterstützung der von ihr gegründeten Childhood-Stiftung zu. Das Zentrum soll dem sogenannten «Barnahus»-Modell folgen. In diesen Einrichtungen, von denen es in Schweden bereits mehr als 30 gibt, kümmern sich Psychologen, Ärzte, Polizisten und Sozialarbeiter um betroffene Kinder. Damit werden unter anderem traumatisierende Mehrfachbefragungen vermieden. Die Leipziger Einrichtung wird das deutschlandweit erste «Barnahus».